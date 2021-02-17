İspanya'da sokaklar savaş alanına döndü: Yakıp yıktılar

İspanyol rap sanatçısı için af isteyen Unidos Podemos, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koalisyonun büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisini kastederek, "Rap sanatçısı Pablo Hasel tutuklandı. Bundan, tam demokratik normallik ile övünen ve kendilerini ilerici olarak gören herkes utanmalıdır. Bu olaya gözlerini kapatacaklar mı? Mevcut demokrasi eksikliğini reddedersek ilerleme olmaz." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 100 sanatçı, gazeteci ve entelektüelin imzasıyla yayımlanan bir manifestoda da Hasel'in tutuklanması eleştirildi.