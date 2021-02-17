Son dakika haberi: Buckingham Sarayı duyurdu! Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip hastaneye kaldırıldı!

Son dakika haberi... İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi, Edinburgh Dükü Prens Philip acil olarak hastaneye kaldırıldı. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Dük, kendini iyi hissetmediği gerekçesiyle King Edward VII Hastanesi'ne kaldırıldı.
BİRKAÇ GÜN HASTANEDE KALACAK
Hastaneden yapılan açıklamaya göre Prens Philip önlem amaçlı olarak birkaç gün hastanede tutulacak.
Prens Philip, eşi Kraliçe Elizabeth ile birlikte yakın zamanda koronavirüs aşısı yaptırmıştı.
KORONAVİRÜS İLE İLGİSİ YOK
BBC'ye konuşan kaynak, Prens Philip'in birkaç gündür kendini iyi hissetmediğini ancak bunun yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) bir ilgisinin bulunmadığını söyledi.
Kraliçe 2. Elizabeth'in ise İngiliz kraliyet ailesinin daimi konutlarından biri olarak kullanılan Windsor Kalesi'nde olduğu belirtildi.