Son dakika haberi: Buckingham Sarayı duyurdu! Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip hastaneye kaldırıldı!

KORONAVİRÜS İLE İLGİSİ YOK

BBC'ye konuşan kaynak, Prens Philip'in birkaç gündür kendini iyi hissetmediğini ancak bunun yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) bir ilgisinin bulunmadığını söyledi.

Kraliçe 2. Elizabeth'in ise İngiliz kraliyet ailesinin daimi konutlarından biri olarak kullanılan Windsor Kalesi'nde olduğu belirtildi.