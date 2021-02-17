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Son dakika haberi: duyurdu! 'in eşi hastaneye kaldırıldı!

Son dakika haberi: Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü  hastaneye kaldırıldı. 'ndan yapılan açıklamada, 99 yaşındaki Prens Philip'inkendini iyi hissetmediği gerekçesiyle King Edward VII Hastanesi'ne kaldırıldığı ifade edildi. İşte son dakika haberinin detayları...

İHA
Giriş Tarihi: 17.2.2021 17:32 Son Güncelleme: 17.2.2021 17:58 ABONE OL
Son dakika haberi: Buckingham Sarayı duyurdu! Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip hastaneye kaldırıldı!

Son dakika haberi... İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi, Edinburgh Dükü Prens Philip acil olarak hastaneye kaldırıldı. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Dük, kendini iyi hissetmediği gerekçesiyle King Edward VII Hastanesi'ne kaldırıldı.

BİRKAÇ GÜN HASTANEDE KALACAK

Hastaneden yapılan açıklamaya göre Prens Philip önlem amaçlı olarak birkaç gün hastanede tutulacak.

Prens Philip, eşi Kraliçe Elizabeth ile birlikte yakın zamanda koronavirüs aşısı yaptırmıştı.

KORONAVİRÜS İLE İLGİSİ YOK

BBC'ye konuşan kaynak, Prens Philip'in birkaç gündür kendini iyi hissetmediğini ancak bunun yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) bir ilgisinin bulunmadığını söyledi.

Kraliçe 2. Elizabeth'in ise İngiliz kraliyet ailesinin daimi konutlarından biri olarak kullanılan Windsor Kalesi'nde olduğu belirtildi.

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Son dakika haberi: Buckingham Sarayı duyurdu! Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip hastaneye kaldırıldı!
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