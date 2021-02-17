Trump'a olan destek çığ gibi büyüyor! Oy oranı şoke etti!

Geçtiğimiz gün hakkındaki tüm suçlamalardan temize çıkan ve azil davasında ikinci kez aklanan eski ABD başkanı Donald Trump, gelecek başkanlık seçimlerinde aday olmak istediğini açıklamasının ardından Cumhuriyetçi isimler arasında yeniden popüler oldu.

CUMHURİYETÇİLER YÜZÜNÜ TRUMP'A DÖNDÜ

ABD Senatosu'ndaki azil yargılamasında aklanan eski ABD Başkanı Donald Trump, güncel bir ankete göre, Cumhuriyetçi seçmenin 2024 başkanlık seçimleri için ilk tercihi olarak öne çıktı. ABD'de etkili siyasi analiz sitesi Politico ile Morning Consult firmasının ortaklaşa yaptığı güncel bir anket, 6 Ocak'taki Kongre baskınının ardından Cumhuriyetçi tabanın Trump'a yaklaşımını ortaya koydu.