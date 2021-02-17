Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Trump'a olan destek çığ gibi büyüyor! Oy oranı şoke etti!

Trump'a olan destek çığ gibi büyüyor! Oy oranı şoke etti!

Kanlı baskının ardından halkı isyana ve şiddete teşvik ettiği gerekçesi ile hakkında ikinci kez azil davası başlatılan, geçtiğimiz gün ’da yapılan oylamanın ardından hakkındaki tüm suçlamalardan beraat ederek aklanan eski , 2024 başkanlık seçimlerinde aday  olmak istediğini açıklamıştı. Trump’ın açıklamalarının ardından yapılan bir anlete göre, Cumhuriyetçi isimlerin şaşırtıcı yükseklikte bir oy oranıyla Trump’ı yeniden başkan olarak görmek istedikleri belirlendi.

AA
Giriş Tarihi: 17.2.2021 09:06 Son Güncelleme: 17.2.2021 09:51 ABONE OL
Trump'a olan destek çığ gibi büyüyor! Oy oranı şoke etti!

Geçtiğimiz gün hakkındaki tüm suçlamalardan temize çıkan ve azil davasında ikinci kez aklanan eski ABD başkanı Donald Trump, gelecek başkanlık seçimlerinde aday olmak istediğini açıklamasının ardından Cumhuriyetçi isimler arasında yeniden popüler oldu.

CUMHURİYETÇİLER YÜZÜNÜ TRUMP'A DÖNDÜ

ABD Senatosu'ndaki azil yargılamasında aklanan eski ABD Başkanı Donald Trump, güncel bir ankete göre, Cumhuriyetçi seçmenin 2024 başkanlık seçimleri için ilk tercihi olarak öne çıktı. ABD'de etkili siyasi analiz sitesi Politico ile Morning Consult firmasının ortaklaşa yaptığı güncel bir anket, 6 Ocak'taki Kongre baskınının ardından Cumhuriyetçi tabanın Trump'a yaklaşımını ortaya koydu.

TRUMP'A DESTEK YÜZDE 81'LERDE

Ankete katılanların yüzde 59'u Trump'ın Cumhuriyetçi Parti içinde ve partinin geleceğinde ana bir rol oynamasını istediklerini dile getirdi. Aynı ankette Cumhuriyetçilerin yüzde 81'i Trump'la ilgili olumlu görüş beyan ederken, bu oranın 6 Ocak'tan hemen sonra yapılan benzer ankete kıyasla arttığı belirtildi.

CUMHURİYETÇİLERİN TEK ADAYI TRUMP

Söz konusu ankette Demokrat Başkan Joe Biden'ın iyi iş çıkardığını düşünenlerin oranı yüzde 62 olarak tespit edilirken, Demokratların yüzde 92'sinin, Cumhuriyetçilerin ise sadece yüzde 20'sinin Biden'a olumlu not verdiği kaydedildi.

Öte yandan diğer muhtemel Cumhuriyetçi başkan aday adaylarına ilişkin bölümde Mike Pence'e destek oranı yüzde 12'de kalırken, diğer Cumhuriyetçi isimlerin oranları tek haneli rakamlarda kaldı.

AZİL DAVASINDA AKLANMASI OLUMLU ETKİLEDİ

Trump, Senato'daki azil sürecinde aklanmasının ardından yaptığı ilk açıklamada siyasi hayatına devam edebileceği mesajını vermiş ve "hareketimiz daha yeni başlıyor" yorumunu yapmıştı. Senato Genel Kurulu'nda 13 Şubat'ta yapılan oylamada 57 senatör Trump aleyhinde oy kullanırken, 43 senatör ise Trump'ın suçsuz olduğu yönünde oy vermişti.

Böylece 100 sandalyeli Senato'da suçlu bulunabilmesi için en az 3'te 2 çoğunluğun oyu (67 senatör) gereken Trump, hakkındaki "halkı isyana teşvik" başlıklı azil suçlamasından aklanmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Trump'a olan destek çığ gibi büyüyor! Oy oranı şoke etti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA