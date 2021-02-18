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ordusunda koronavirüs aşısı krizi! Askerlerin çoğu reddediyor…

genelinde koronavirüs salgınının en yoğun yaşandığı yerlerden biri olan ’de, koronavirüs için başlatılan aşı uygulamaları giderek yaygınlaşıyor. Ancak aşı tedariki konusunda ciddi krizlerin yaşandığı ülke genelinde milyonlarca kişi aşılara ulaşmakta sıkıntı yaşıyor. Ülke genelinde aşı krizi yaşanırken, uygulamalarda öncelikli olan ABD askerlerinin aşı olmayı reddetmesi, oldukça tepki çekiyor.

AA
Giriş Tarihi: 18.2.2021 08:56 Son Güncelleme: 18.2.2021 10:00 ABONE OL
ABD ordusunda koronavirüs aşısı krizi! Askerlerin çoğu reddediyor…

ABD Savunma Bakanlığı, koronavirüs aşısını ordu içinde gönüllülük esasına göre dağıtırken, çok sayıda askerin aşı olmayı reddetmesi dikkati çekti. Pentagon Sözcüsü, ordudaki aşıyı kabul oranının Amerikan toplumundaki genel oranı yansıttığını belirtti.

AŞI UYGULAMASI GÖNÜLLÜLÜK ESASINA DAYANIYOR

ABD Genelkurmay Başkanlığı Harekat Dairesi Direktör Yardımcısı Tümgeneral Jeff Taliaferro, ABD ordusunda yeni tip koronavirüs aşısına gönüllü olanların oranının üçte iki civarında olduğunu açıkladı. ABD Savunma Bakanlığı, koronavirüs aşısını ordu içinde gönüllülük esasına göre dağıtırken, çok sayıda askerin aşı olmayı reddetmesi dikkati çekti.

ASKERLERİN ÜÇTE İKİSİ REDDEDİYOR

ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesinde konuşan Tümgeneral Taliaferro, "Aşıyı kabul oranı üçte iki civarındadır." ifadelerini kullandı. Bu bulgunun ilk elde edilen verilere dayandığını belirten ABD'li general, aşı dağıtım sürecinin devam ettiğini ve bu oranın artacağını kaydetti.

Taliaferro'nun bu açıklaması Washington'da orduda askerlerin üçte birinin aşıyı reddettiği yorumlarına yol açarken, konuyla ilgili açıklamada bulunan Pentagon Sözcüsü John Kirby ise ordudaki aşıyı kabul oranının Amerikan toplumundaki genel oranı yansıttığını belirtti.

KABUL ORANININ ARTMASI BEKLENİYOR

Kirby kaç kişinin aşıyı reddettiğine ilişkin verilere yer vermezken, şu ana kadar dağıtılan aşı sayısının 916 bin 500'ün üzerinde olduğuna işaret etti. Sözcü hafta sonuna kadar ordudaki aşılama sayısının bir milyonu geçeceğini belirtti.

Kirby de aşının acil kullanım aşamasında olduğu için gönüllülük esasına göre yapıldığını ancak ilerleyen zamanlarda aşıyı kabul oranının artacağını ifade etti.

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ABD ordusunda koronavirüs aşısı krizi! Askerlerin çoğu reddediyor…
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