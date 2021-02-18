ABD’den Kuzey Koreli hackerlara rekor soygun suçlaması!  1,3 milyar dolarlık kripto para…

ABD Adalet Bakanlığı, Kuzey Kore uyruklu 3 hackera ülkedeki bankalara 1,3 milyar doların üzerinde ve dijital kripto para çalma girişimi nedeniyle dava açıldığını açıkladı. Kaliforniya'daki iddianamede yetkililerin, söz konusu Kuzey Koreli Jon Chang Hyok, Kim Il ve Park Jin Hyok'un üst düzey yazılım programıyla yüksek profilli film stüdyolarını ve kripto para tüccarlarını hedef aldığını ve Kuzey Koreli hackerların 2014 yılından 2020'ye kadar bir dizi siber saldırı operasyonu düzenlediğini ifade etti.

BİRÇOK SALDIRIDAN SORUMLU TUTULDULAR

Kuzey Koreli Jon Chang Hyok, Kim Il ve Park Jin Hyok'un 2014 yılında Sony Pictures'a siber saldırı düzenlediği, 2016 yılında da Bangladeş'e ait bir bankadan 81 milyon dolar çaldığı suçlamalarının yer aldığı iddianamede, bilgisayar korsanlarının 2017 yılındaki ''Wannacry'' siber saldırılarından da sorumlu tutuldu.