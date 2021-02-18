Buraya İsrail'in Vuhan'ı diyorlar! Her 5 kişiden biri koronavirüse yakalandı

"AŞILAMA SÜRECİ BAZI BÖLGELERE ORANLA DAHA İYİ"

Bu zorlukları aşmak için bazı girişimlerde bulunduklarını ve bunda da başarılı olduklarını aktaran Dr. Podolak, şunları kaydetti:

"Bney Brak'taki aşılama süreci nispeten yavaş başlamış olsa da İsrail'in bazı bölgelerine oranla daha iyi. Çünkü Bney Brak'taki yaşlı kesim aşılamaya ilgi gösteriyor. Gençleri göz önüne alınca ise ciddi dirençle karşılaşıyoruz. Sebep ne olursa olsun aşıya inanmayan sabit fikirli kişiler her zaman olacaktır ve bunlar aşı olmayacaktır ama çok fazla kişi de ne olacağını görmek istiyor. Bu kişilerin biraz cesaretlendirilmeye ihtiyacı var. Onları cesaretlendirmek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz."

Dr. Podolak, herkesi Kovid-19'a karşı aşı olmaya davet ederken, aşı olmayanlar nedeniyle salgının İsrail'de kalmaya devam edeceğini düşündüğünü sözlerine ekledi.

ULTRA ORTODOKS YAHUDİLER

İsrail nüfusunun yüzde 10'unu oluşturan Ultra-Ortodoks Yahudiler, toplumun diğer kesimleriyle en çok entegrasyon sorunu yaşayan grup olarak öne çıkıyor.

Ağırlıklı olarak Kudüs ve Bney Brak şehirlerinde yaşayan Ultra-Ortodoks Yahudilerin büyük çoğunluğu, "dini vecibelerini yerine getiremeyecekleri" gerekçesiyle askere gitmeyi reddediyor.

Ultra-Ortodoks Yahudiler, laik eğitim sistemini de kabul etmeyerek sadece dini eğitim veren okullara (Yeşiva) devam ediyor.