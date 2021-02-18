İngiltere’de olay yaratan koronavirüs deneyi! Genç gönüllülere…

Yeni tip koronavirüs salgınının etkisi altına aldığı İngiltere'de, oldukça ses getiren yeni bir deney başlatıldı. Geçtiğimiz haftalarda İngiltere'de tespit edilmesinin ardından tüm ülkeyi etkisi altına alarak oradan dünyaya yayılan ve başlatılmış olan aşılama çalışmalarını da etkileyen yeni tip koronavirüsle mücadelede, yeni bir yöntem araştırılıyor.
GÖNÜLLÜLERE KORONAVİRÜS BULAŞTIRILACAK
İngiliz basınında çıkan haberlere göre ülkede, dünyada ilk defa yapılacak bir deneye imza atılıyor. Independent'ta yer alan haberlere göre yeni gerçekleştirilecek klinik deneylerde, genç gönüllülere koronavirüs bulaştırılacak.
Yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgınıyla mücadelede kullanılan ilaç ve aşıların etkinliğinin test edilmesini amaçlayan deneyde, oldukça önemli verilerin toplanması bekleniliyor.
18-30 yaş arası 90 gönüllünün, önümüzdeki haftalarda başlayacağı çalışmalarda, deneye katılşacak gönüllüler sağlık uzmanlarının gözetiminde koronavirüse maruz kalacak.