İngiltere’de olay yaratan koronavirüs deneyi! Genç gönüllülere…

Yeni tip koronavirüs salgınının etkisi altına aldığı İngiltere'de, oldukça ses getiren yeni bir deney başlatıldı. Geçtiğimiz haftalarda İngiltere'de tespit edilmesinin ardından tüm ülkeyi etkisi altına alarak oradan dünyaya yayılan ve başlatılmış olan aşılama çalışmalarını da etkileyen yeni tip koronavirüsle mücadelede, yeni bir yöntem araştırılıyor.

GÖNÜLLÜLERE KORONAVİRÜS BULAŞTIRILACAK

İngiliz basınında çıkan haberlere göre ülkede, dünyada ilk defa yapılacak bir deneye imza atılıyor. Independent'ta yer alan haberlere göre yeni gerçekleştirilecek klinik deneylerde, genç gönüllülere koronavirüs bulaştırılacak.