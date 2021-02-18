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’de olay yaratan deneyi! Genç gönüllülere…

Dünya genelinde yeni mutasyonlarla beraber etkisini giderek artıran salgınıyla mücadele son hızda devam ederken, ’den oldukça ses getirecek bir koronavirüs deneyi haberi geldi. Yeni duyurulan bir bilimsel çalışmaya göre koronavirüs ile mücadelede kullanılan ve ilaçlarla ilgili geniş bilgi toplamayı hedefleyen çalışmada, genç gönüllülere koronavirüs bulaştırılacak.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 18.2.2021 13:50 ABONE OL
İngiltere’de olay yaratan koronavirüs deneyi! Genç gönüllülere…

Yeni tip koronavirüs salgınının etkisi altına aldığı İngiltere'de, oldukça ses getiren yeni bir deney başlatıldı. Geçtiğimiz haftalarda İngiltere'de tespit edilmesinin ardından tüm ülkeyi etkisi altına alarak oradan dünyaya yayılan ve başlatılmış olan aşılama çalışmalarını da etkileyen yeni tip koronavirüsle mücadelede, yeni bir yöntem araştırılıyor.

GÖNÜLLÜLERE KORONAVİRÜS BULAŞTIRILACAK

İngiliz basınında çıkan haberlere göre ülkede, dünyada ilk defa yapılacak bir deneye imza atılıyor. Independent'ta yer alan haberlere göre yeni gerçekleştirilecek klinik deneylerde, genç gönüllülere koronavirüs bulaştırılacak.

Yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgınıyla mücadelede kullanılan ilaç ve aşıların etkinliğinin test edilmesini amaçlayan deneyde, oldukça önemli verilerin toplanması bekleniliyor.

18-30 yaş arası 90 gönüllünün, önümüzdeki haftalarda başlayacağı çalışmalarda, deneye katılşacak gönüllüler sağlık uzmanlarının gözetiminde koronavirüse maruz kalacak.

Araştırma sonucun ilerleyen haftalarda paylaşması bekleniyor.

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İngiltere’de olay yaratan koronavirüs deneyi! Genç gönüllülere…
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