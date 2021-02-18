Son dakika: DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması: Her 100 dakikada bir 25 bin vaka rapor edildi

AŞI ATEŞKESİ ÇAĞRISINA DESTEK

Ghebreyesus, dünya genelinde savaş ve çatışma bölgelerinde Kovid-19 ile mücadele amacı güden "Aşı ateşkesi" çağrısına desteğini belirterek, "Kovid-19'un zaten çok savunmasız olanlara daha fazla baskı uyguladığı insani yardım ortamlarında DSÖ'nün salgın müdahale çalışmalarını da kapsıyor. Aşı ateşkesi çağrısını şiddetle destekliyoruz. Bildiğiniz gibi, ülkeler sağlık iş gücünün ve teknik kapasitelerinin çoğunu COVID-19 müdahalesine yönlendirdiler" dedi.

"TEMEL SAĞLIK SİSTEMİ İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK İÇİN ENTEGRE BİR YAKLAŞIMA GEÇMEMİZ ÖNEMLİ"

Dünya genelinde Kovid-19 ile mücadele kapsamında daha entegre bir yaklaşımın önemine dikkat çeken Genel Direktör Ghebreyesus, "Temel sağlık sistemi ihtiyaçlarını karşılamak için daha entegre bir yaklaşıma geçmemiz önemlidir. SPRP, ülke düzeyinde operasyonel çalışmaya odaklanarak, diğer finansman mekanizmalarını tamamlayacak ve bunlarla koordinasyon içinde çalışacak, bunların yerini almayacak veya çoğaltmayacak şekilde tasarlanmıştır. SPRP'yi tam olarak finanse etmek, yalnızca Kovid-19'a yanıt vermeye yönelik bir yatırım değil, küresel iyileşmeye ve daha güvenli bir dünya inşa etmeye yapılan bir yatırımdır. Desteğinizle DSÖ bu işin merkezinde olacak" ifadelerini kullandı.