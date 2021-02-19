Kayıp balıkçıyı timsah yutmuş

Avustralya'da 4.2 metrelik bir timsahın midesinde insan kalıntılarına rastlandı. Yetkililer, kalıntıların, 11 Şubat'ta kaybolan balıkçı Andrew Heard'a (69) ait olabileceğini söyledi. Hinchinbrook Adası yakınlarında yaşlı adama ait olduğu tahmin edilen alabora halinde balıkçı teknesi bulundu. İncelemelerde insan kalıntılarına rastlanmasının ardından bölgede 4.2 metre uzunluğunda bir timsah görüldü. Uyutularak incelenen timsahın midesinde insan kalıntılarına rastlandı. Yetkililer, "Timsahın karnından çıkan insan kalıntılarının kaybolan balıkçı Heard'a ait olabileceği tahmin ediliyor" dedi.