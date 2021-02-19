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Kış 'ı feci vurdu! karanlığa gömüldü! aşıları bozuldu

Son 12 yılın en sert kışını yaşayan 'da bir çok bölge karanlığıa gömüldü. Yoğun ve fırtına nedeniyle 'da bir çok bölgede elektrik kesintileri meydana geliyor. Elektrik kesinlileri nedeniyle çok sayıda aşısı bozuldu. Birçok bölgede ise insanlar aşı merkezlerine ulaşamadı.

Giriş Tarihi: 19.2.2021 12:19 Son Güncelleme: 19.2.2021 12:42 ABONE OL
Kış Yunanistan'ı feci vurdu! Atina karanlığa gömüldü! Koronavirüs aşıları bozuldu

Yunanistan son 12 yılın en sert kışını geçiriyor. Yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle Atina'da bir çok bölgede elektrik kesintileri yaşanıyor. Elverişsiz hava koşulları, koronavirüs aşı çalışmalarını da olumsuz etkiliyor.

SADECE 453 DOZ AŞI KURTARILABİLDİ

Yunanistan Sağlık Bakanı Vasilis Kikilias, jeneratör yetersizliği nedeniyle aşı merkezlerindeki derin dondurucuların çalışmadığını ve çok sayıda aşının bozulduğunu açıkladı.

AŞI MERKEZLERİNE ULAŞILMIYOR

Birçok bölgede ise hava koşulları nedeniyle insanların aşı merkezlerine ulaşamadığını belirtti.

Bu nedenle, bozulmadan kurtarılabilen aşıların, sırası gelenlere değil, tutuklulara ve sığınmacı kamplarında kalanlara yapıldığını söyledi.

Kikilias, yaklaşık 453 doz aşının kurtarıldığını söyledi.

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Kış Yunanistan'ı feci vurdu! Atina karanlığa gömüldü! Koronavirüs aşıları bozuldu
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