Kış Yunanistan'ı feci vurdu! Atina karanlığa gömüldü! Koronavirüs aşıları bozuldu

Yunanistan son 12 yılın en sert kışını geçiriyor. Yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle Atina'da bir çok bölgede elektrik kesintileri yaşanıyor. Elverişsiz hava koşulları, koronavirüs aşı çalışmalarını da olumsuz etkiliyor.