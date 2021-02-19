Son dakika haberi | Covid-19'da bir mutasyon daha: Bilim insanlarından uyarı...

Son dakika haberi... Koronavirüs bir kez daha mutasyona uğradı. Finlandiya'da tespit edilen ve "Fin-796H" adı verilen mutasyona uğramış Kovid-19 tipinin tamamen farklı bir genetik kombinasyonuna sahip olduğu ifade edilirken bilim insanlarından uyarılar geldi. İşte son dakika haberinin detayları...
PCR TESTLERİNDE GÖRÜLMÜYOR
Finlandiya'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19), Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testlerinde görülmeme ihtimali olan yeni bir mutasyonunun keşfedildiği bildirildi.
Finlandiya kamu yayın kurumu YLE'nin haberine göre, Helsinki'de Vita Laboratuvarları Kovid-19'un daha önce rastlanmayan, "benzersiz" bir mutasyonunun tespit edildiğini açıkladı.
TAMANIYLA YENİ BİR GENETİK KOMBİNASYON
"Fin-796H" adı verilen mutasyona uğramış Kovid-19 tipinin, daha önce İngiltere'de ve Güney Afrika'da görülen mutasyonlarla bazı özellikleri paylaştığı fakat tamamıyla yeni bir genetik kombinasyona sahip olduğu belirtildi.
GİZLENİYOR
Finlandiyalı bilim insanları, benzersiz yapıdaki virüsün, boğaz ve burun sürüntülerinde Kovid-19 RNA'sına özgü genetik sekansları arayan PCR testlerinden gizlenebileceği uyarısında bulundu.
Henüz daha bulaşıcı veya bağışıklığa daha dirençli olup olmadığı bilinmeyen yeni mutasyonun, Kovid-19 vaka sayısının görece düşük olduğu Finlandiya'ya yurt dışından geldiği sanılıyor.
Finlandiya'da bugüne kadar İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19 mutasyonu 422 vakada, Güney Afrika mutasyonu 22 vakada, Brezilya mutasyonu ise 1 vakada görüldü.
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