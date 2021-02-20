ABD’de can pazarı devam ediyor: Milyonlarca insan suya erişemiyor

Meteoroloji uzmanlarına göre soğuk hava, Kuzey Kutup Bölgesi'nden gelen güçlü bir yüksek basınç sisteminin sonucu olduğunu ifade etti. Olağan dışı hava koşulları, ABD'nin çoğu kentinde sert kış şartlarının, kutuplardaki soğuk havayı dengeleyen dünyadaki sıcak akıntıların küresel ısınmadan dolayı zayıflaması ve normalde Kuzey Kutup Dairesi içinde tutulan soğuk havanın güneye doğru kaçmasından kaynaklandığı belirtiliyor.