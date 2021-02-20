Dubai’de multimilyarderlerden koronavirüs önlemi! O villalar olay yarattı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle multimilyarderler farklı yaşam alanlarını tercih etmeye devam ediyor.

Dubai dünyanın en yüksek gökdelenlerinden sonra şimdi de Floating Seahorse Villas (yüzen denizaltı villalar) projesiyle dikkat çekiyor. Jumeirah 1 kıyılarına sadece 4 km uzaklıkta bulunan yüzen villaya rağbetin arttığı ifade edildi.

20 MİLYON DOLARDAN SATIŞA SUNULUYOR

131 kapasitesi olan ve 2018 yılında tamamlanan, şimdiye kadar da 58 villanın satıldığı projenin pandemiden önceki fiyatı 5 milyon dolardan satışa sunulurken, koronavirüs döneminde artan talep nedeniyle 20 milyon dolardan satışa sunulduğu kaydedildi.

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Üç katlı yüzen denizaltı villalarında yaşayan kişiler, yatak odasındaki tavandan yere uzanan camdan dünyayı izleyebiliyor. Yüzen villanın oturma odası, jakuzi, mini bar ve mutfak deniz üstünde yer alıyor.