Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Dubai’de multimilyarderlerden koronavirüs önlemi! O villalar olay yarattı

’de multimilyarderlerden koronavirüs önlemi! O villalar olay yarattı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, yeni tip mutasyon haberleriyle artarak devam ediyor. Panik havasının son bir yıldır azalmadığı salgında, ’den gelen koronavirüs önlemi oldukça şaşırttı. Dubai’de yaşayan multimilyarderlerin, salgından "yüzen villalar" sayesinde korunduğu anlaşıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 20.2.2021 16:10 ABONE OL
Dubai’de multimilyarderlerden koronavirüs önlemi! O villalar olay yarattı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle multimilyarderler farklı yaşam alanlarını tercih etmeye devam ediyor.

Dubai dünyanın en yüksek gökdelenlerinden sonra şimdi de Floating Seahorse Villas (yüzen denizaltı villalar) projesiyle dikkat çekiyor. Jumeirah 1 kıyılarına sadece 4 km uzaklıkta bulunan yüzen villaya rağbetin arttığı ifade edildi.

20 MİLYON DOLARDAN SATIŞA SUNULUYOR

131 kapasitesi olan ve 2018 yılında tamamlanan, şimdiye kadar da 58 villanın satıldığı projenin pandemiden önceki fiyatı 5 milyon dolardan satışa sunulurken, koronavirüs döneminde artan talep nedeniyle 20 milyon dolardan satışa sunulduğu kaydedildi.

Ölümden korkan multi milyarderler Kovid-19'a karşı Dubai'deki bu özel villalara akın ediyor | Video

Üç katlı yüzen denizaltı villalarında yaşayan kişiler, yatak odasındaki tavandan yere uzanan camdan dünyayı izleyebiliyor. Yüzen villanın oturma odası, jakuzi, mini bar ve mutfak deniz üstünde yer alıyor.

25'İN ÜZERİNDE VİLLA SATILDI

Projeyi hayata geçiren Avustralyalı tasarım firması Kleindienst Grup yetkilileri, pandeminden sıkılan bir çok kişinin son üç ayda yüzen villara rağbet ettiğini ifade etti. Firma yetkilileri, " Son 90 günde talep iki katına çıktı. Pandemi sürecinde son dönemlerde 25'in üzerinde yüzen villa satışı gerçekleştirildiğini ifade etti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Dubai’de multimilyarderlerden koronavirüs önlemi! O villalar olay yarattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA