Irkçı teröristlerle yüzleşelim

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020'de ırkçı terörist Tobias Rathjen tarafından iki kafeye düzenlenen saldırı sonucu 4'ü Türk, 9 kişinin katledilmesinin acısı tazeliğini koruyor. Irkçı terör saldırısının birinci yılı nedeniyle anma töreni düzenlendi. Törene, Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle aralarında Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de bulunduğu 50 kişi katıldı.Tören öncesi Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Hanau Camisi'nde mevlit okundu. Törenin sonunda saat 19.02'de kentteki kiliselerin de çanları çaldı. Ülke çapında 80'i aşkın kentte de anma törenleri ile ırkçılık ve aşırı sağ şiddete karşı gösteriler düzenlendi. Federal hükümetin Göç, Sığınmacılar ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Annette Widmann-Mauz, yayımladığı mesajda, halkı ırkçılık ve nefretle yüzleşmeye çağırdı.Yaşamını yitirenlerin yakınları aradan geçen bir yıla rağmen acılarının dinmediğini ifade ederek, olayda sorumluluğu ve ihmali bulunanların tüm açıklığıyla ortaya çıkarılmasını istiyor. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Ülkemizde ırkçılık günlük hayatta sıradanlaştı, yaşamı öldürüyor. Almanya'da 33 binden fazla aşırı sağcı yaşıyor" dedi.Katliam sonrası 43 yaşındaki ırkçı terörist Tobias Rathjen ve 72 yaşındaki annesi evlerinde ölü bulunmuştu. Saldırgan Rathjen'in avcılık belgesi olduğu ve ardında bir mektupla video bıraktığı kaydedilmişti.AlmanyaCumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, anma töreninde, ırkçı terör saldırısındaki tüm soruların açıklığa kavuşturulmasını istedi. Devletin yanıtsız kalan soruları aydınlatma görevi olduğunu vurgulayan Steinmeier, "Aydınlatmak ve açıklığa kavuşturmak hiç kimsenin takdirine kalmış değildir, devletimizin kamuoyuna ve özellikle ailelere karşı yükümlülüğüdür. Sadece bu yükümlülük yerine getirildiği ve yanıtlanmamış sorular yanıtlandığı ölçüde kaybedilen güven, yeniden kazanılabilir. Bunun için bu konuda bu kadar çok çaba harcamalıyız. Burada devletin olduğu kadar hepimizin sorumluluğu vardır" dedi. Hanau'daki cinayetlerin de tesadüf olmadığına işaret eden Steinmeier, şunları kaydetti: "Keder geçti mi? Acı azaldı mı, öfke yok oldu mu? Tüm sorular yanıtlandı mı? Kesinlikle hayır."Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hanau'da kurbanlarını anmak için Twitter hesabından Almanca altyazılı mesaj paylaştı. "Avrupa, popülist, ırkçı ve göçmen karşıtı söylemlerin rehinesi haline gelmemeli" diyen Çavuşoğlu, üzüntüleri dinmeyen ailelere sabır diledi. Çavuşoğlu, Avrupa'da ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığının artmaya devam ettiğine dikkati çekerek geçen yıl sadece Almanya'da Müslümanlara yönelik 900'den fazla saldırı yapıldığını kaydedip "Saldırılar artık son bulmalı" dedi.ANKARAKurbanları anmak ve Avrupa'daartan ırkçılık hareketlerinedur demek için Yurtdışı Türkler ve AkrabaTopluluklar Başkanlığı (YTB) Kızılay'da anma standıkurdu. YTB Başkanı Abdullah Eren, "Yeter artık!'diyoruz" dedi. Fatma GÖKSU / ANKARA