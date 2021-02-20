Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: ABD'de jet düştü: 2 pilot öldü...

: 'de jet düştü: 2 pilot öldü...

Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamasına göre; 'deki Columbus Hava Kuvvetleri Üssü'ne ait T38 jet eğitim uçağı yerel saatle 17.30'da Montgomery Bölge Havaalanı yakınlarına düştü. Uçaktaki iki pilot hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 20.2.2021 10:35 ABONE OL
Son dakika: ABD'de jet düştü: 2 pilot öldü...

ABD'nin güneydoğusundaki Alabama eyaletinde askeri jetin düşmesi sonucu iki pilot hayatını kaybetti.

Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Mississippi'deki Columbus Hava Kuvvetleri Üssü'ne ait T38 jet eğitim uçağının yerel saatle 17.30'da Montgomery Bölge Havaalanı yakınlarına düştüğü kaydedildi.

Açıklamada, eğitim uçuşundaki iki pilotun hayatını kaybettiği belirtildi.

Pilotların isimlerine yer verilmeyen açıklamada, kazayla ilgili soruşturma açıldığı aktarıldı.

Montgomery Bölge Havaalanı yöneticisi Marshall Taggart da dün akşam askeri bir jetin havaalanı yakınlarındaki ağaçlık alana düştüğünü açıkladı.

Yerel basına yansıyan görüntülerde, olay yerine birçok itfaiye ve polis aracının gittiği görüldü.

Son dakika: Jet Fadıl'a adliye koridorunda dayak! Davacı oldu, hapsi isteniyor...

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: ABD'de jet düştü: 2 pilot öldü...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA