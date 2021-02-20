Son dakika: Gizli BM raporundan sızdı! Dünyayı sarsacak Libya detayı! Darbenin arkasından da o isim çıktı...

İlk planda Hafter'e destek için kullanılacak askeri helikopterlerin Ürdün'den alınması tasarlanırken Ürdünlü yetkililer, plandan haberdar olunca helikopterler satışını 18 Haziran 2019'da askıya aldı.

Bunu üzerine ''Opus'' operasyonu için Güney Afrikalı bir şirketten 3 askeri helikopter, BAE'deki bir şirketten 3 helikopter, Bermudalı bir şirketten ''Antonov AN-26B'' modeli bir askeri uçak, Bulgar bir şirketten ''LASA T-Bird'' model keşif uçağıyla Avusturyalı bir şirketten ''Pilatus PC-6 ISR'' model keşif uçağı satın alındı.

Operasyona askeri uçak ve hava araçlarının satın alındığı Bulgaristan, Bermuda ve Avusturya'daki şirketleri kontrol eden ABD'li eski deniz komandosu ve iş adamı Erik Dean Prince de yardım etti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Eğitim Bakanı görevinde bulunan Betsy DeVos'un kardeşi Erik Prince, ayrıca Halife Hafter'e Mısır'ın başkenti Kahire'de 14 Nisan 2019'da operasyon için bir teklif yaptı.