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haberi: '‫ndan yeni haber! Türkiye o ülkede uzay üssü kuracak

Başkan tarafından açıklanan ve tüm dünyada büyük ses getiren ''nda Türkiye'nin nerede üs kuracağı merak konusu olmuştu. İngiltere merkezli Middle East Eye sitesinde bir Türk kaynağa dayandırılan haberde, Türkiye'nin Ay'a yumuşak bir iniş yapmak için 'de bir fırlatma sahası inşaa edeceği belirtildi.

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Giriş Tarihi: 20.2.2021 08:01 Son Güncelleme: 20.2.2021 08:02 ABONE OL
Son dakika haberi: Milli Uzay Programı'‫ndan yeni haber! Türkiye o ülkede uzay üssü kuracak

Son dakika haberi: Yetkililer bu konudaki araştırmaların sürdüğünü belirtirken, Ay programının iki aşamadan oluştuğu vurgulandı. İlk aşamada 2023'ün sonunda yakın dünya yörüngesinde ateşlenen milli ve özgün hibrit roket Ay'a ulaşarak sert iniş gerçekleştirecek. 2028'deki ikinci aşamada ise Türkiye, kendi imkanlarıyla fırlattığı roketle, Ay'a yumuşak iniş yapacak.

Yetkili ayrıca, Türkiye'nin 10 yıllık uzay programı kapsamında en az 1.1 milyar dolar harcamayı planladığını belirtti. Haberde kaynağın, üssün, Türkiye'nin büyük etkiye sahip olduğu ve Ekvator'a yakınlığı nedeniyle bilimsel olarak daha elverişli olan Somali'de kurulmasının planlandığını belirttiği kaydedildi.

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Son dakika haberi: Milli Uzay Programı'‫ndan yeni haber! Türkiye o ülkede uzay üssü kuracak
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