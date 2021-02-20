Son dakika haberi: Milli Uzay Programı'‫ndan yeni haber! Türkiye o ülkede uzay üssü kuracak

Yetkili ayrıca, Türkiye'nin 10 yıllık uzay programı kapsamında en az 1.1 milyar dolar harcamayı planladığını belirtti. Haberde kaynağın, üssün, Türkiye'nin büyük etkiye sahip olduğu ve Ekvator'a yakınlığı nedeniyle bilimsel olarak daha elverişli olan Somali'de kurulmasının planlandığını belirttiği kaydedildi.