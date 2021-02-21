Almanya’da sözde PKK yöneticisine hapis cezası

Almanya'da terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi olmakla suçlanan bir kişi hakkındaki davada karar açıklandı. Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde görülen davada, Gökmen Ç. 3 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, 38 yaşındaki Gökmen Ç.'nin Almanya'da terör örgütü PKK elemanı olarak tam zamanlı çalıştığının kanıtlandığını belirterek, sanığın "yabancı terör örgütüne üyelikten" suçlu bulunduğuna hükmetti. Gökmen Ç.'nin Nisan 2018 ile Haziran 2019 tarihleri arasında terör örgütü PKK'ya 500 bin euro göndermekten sorumlu olduğu belirtildi.