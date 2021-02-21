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Suriye nüfusunun yüzde 60’ı açlık sınırında

Giriş Tarihi: 21.2.2021 ABONE OL
Suriye nüfusunun yüzde 60’ı açlık sınırında
Almanya merkezli Welthungerhilfe isimli kuruluşun dün yayınladığı rapora göre Suriye şimdiye kadarki en büyük açlık kriziyle boğuşuyor. Kurumun Suriye temsilcisi Konstantin Fitchel, Alman DPA ajansına yaptığı açıklamada, "Ortada uyarıcı bir rekor sayı var. Toplam nüfusun yaklaşık yüzde 60'ı olan 12 milyondan fazla insan yeteri kadar yiyeceğe sahip değil" şeklinde konuştu. Raporda enflasyonla birlikte gıda fiyatlarındaki yüksek artış ve Kovid-19 salgınının yaşam mücadelesini zorlaştırdığı aktarıldı.

ESİRLERE KARŞILIK KOVİD AŞISI
İSRAIL yönetiminin Suriye'nin güneyindeki Kuneytra iline "yanlışlıkla" girdikten sonra tutuklanan vatandaşının serbest bırakılması karşılığında Beşar Esad rejimine Kovid- 19 aşısı temin ettiği bildirildi. İsrail'in takas için Rusya'dan 1.2 milyon dolarlık Sputnik V aşısı aldığı belirtildi.
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Suriye nüfusunun yüzde 60’ı açlık sınırında
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