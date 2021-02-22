Avrupa Birliği'nin 'Navalny' yaptırımları sonrası Rusya'dan ilk açıklama: Kabul edilemez

"EGEMEN BİR DEVLETİN İÇİŞLERİNE MÜDAHALE EDİLİYOR"

Alınan kararın Rusya'nın içişlerine müdahale olduğu vurgulanan açıklamada, "Rus yasalarına göre ülkemizin topraklarında bir Rus mahkemesi tarafından ekonomik suçlardan mahkum edilen blog yazarı Alexei Navalny'nin serbest bırakılmasına yönelik sürekli kanuna aykırı olarak saçma talepler kabul edilemez. Uluslararası uygulamada buna egemen bir devletin içişlerine müdahale deniyor" ifadelerine yer verildi.