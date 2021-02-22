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'nin '' yaptırımları sonrası 'dan ilk açıklama: Kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı, 'nin Rus muhalif lider Alexei 'nin tutuklanmasını gerekçe göstererek yeni yaptırım kararları almasına tepki gösterdi. Navalny'nin serbest bırakılmasına yönelik kanuna aykırı "saçma" taleplerin kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu kararın "hayal kırıklığı" oluşturduğu ifade edildi.

Giriş Tarihi: 23.2.2021 00:10 Son Güncelleme: 23.2.2021 01:44 ABONE OL
Avrupa Birliği'nin 'Navalny' yaptırımları sonrası Rusya'dan ilk açıklama: Kabul edilemez

AB ülkelerinin dışişleri bakanları, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın tutuklanması nedeniyle Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanmasını kararlaştırdı. AB'nin söz konusu yaptırım kararına ilişkin Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan ilk açıklamada, yaptırımların kabul edilemez olduğu belirtildi.

"HAYAL KIRIKLIĞI OLUŞTURUYOR"

Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin Almanya'dan Rusya'ya dönüşü sırasında havaalanında gözaltına alınıp, ardından tutuklanmasına Avrupa Birliği tepki göstererek, Rusya'ya karşı yaptırım kararı aldı. AB Dışişleri Konseyi'nin yaptırım kararına tepki gösteren Rusya Dışişleri Bakanlığı, kararı 'hayal kırıklığı' olarak değerlendirerek, "AB Dışişleri Konseyi'nin 22 Şubat'ta uyduruk bahaneyle Rus vatandaşlarına yönelik yeni gayri haklı tek taraflı yaptırımlar hazırlama kararı hayal kırıklığı oluşturuyor" denildi.

"EGEMEN BİR DEVLETİN İÇİŞLERİNE MÜDAHALE EDİLİYOR"

Alınan kararın Rusya'nın içişlerine müdahale olduğu vurgulanan açıklamada, "Rus yasalarına göre ülkemizin topraklarında bir Rus mahkemesi tarafından ekonomik suçlardan mahkum edilen blog yazarı Alexei Navalny'nin serbest bırakılmasına yönelik sürekli kanuna aykırı olarak saçma talepler kabul edilemez. Uluslararası uygulamada buna egemen bir devletin içişlerine müdahale deniyor" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

AB 27 Dışişleri Bakanı, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yılın ilk yüz yüze toplantısını gerçekleştirmiş, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell toplantının sonunda düzenlediği basın toplantısında AB Dışişleri Bakanlarının Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin tutuklanması nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulanmasını kararlaştırdığını açıklamıştı.

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Avrupa Birliği'nin 'Navalny' yaptırımları sonrası Rusya'dan ilk açıklama: Kabul edilemez
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