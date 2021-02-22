İngilizlerden ses getiren koronavirüs anketi! Sonuçlar Boris Johnson’ı üzdü

Koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana hastalıktan en sert etkilenen ülkelerin başında gelen, geçtiğimiz haftalarda ise mutasyona uğramış yeni tip koronavirüs dalgasıyla sarsılan İngiltere'de yapılan yeni bir anket, İngliz hükümetinin koronavirüsle mücadelesindeki rolünü değerlendirdi.

BORIS JOHNSON'A GÜVEN YOK DENECEK KADAR AZ

Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden biri konumunda olan ve şimdiye kadar 120 bin 580 kişinin hayatını kaybettiği İngiltere'nin başkenti Londra merkezli Savanta ComRes'te yapılan ankette, koronavirüs salgınında halkın Başbakan Boris Johnson'a güvenmediği ortaya çıktı.