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İngilizlerden ses getiren anketi! Sonuçlar ’ı üzdü

Yeni tip mutasyonunun etkisi altında olan ’de yapılan yeni bir anket, yönetimine olan yaklaşımı gözler önüne serdi. Anket sonuçlarına göre salgının başlangıcından bu yana koronavirüse olan yaklaşımı yetersiz bulunan İngiltere Başbakanı , halkının güvenini kaybetti.

DHA
Giriş Tarihi: 22.2.2021 16:55 Son Güncelleme: 22.2.2021 17:03 ABONE OL
İngilizlerden ses getiren koronavirüs anketi! Sonuçlar Boris Johnson’ı üzdü

Koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana hastalıktan en sert etkilenen ülkelerin başında gelen, geçtiğimiz haftalarda ise mutasyona uğramış yeni tip koronavirüs dalgasıyla sarsılan İngiltere'de yapılan yeni bir anket, İngliz hükümetinin koronavirüsle mücadelesindeki rolünü değerlendirdi.

BORIS JOHNSON'A GÜVEN YOK DENECEK KADAR AZ

Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden biri konumunda olan ve şimdiye kadar 120 bin 580 kişinin hayatını kaybettiği İngiltere'nin başkenti Londra merkezli Savanta ComRes'te yapılan ankette, koronavirüs salgınında halkın Başbakan Boris Johnson'a güvenmediği ortaya çıktı.

Ankete katılanların sadece yüzde 24'ününün Başbakan Boris Johnson'ın İngiltere'yi üçüncü koronavirüs karantinasından güvenle çıkarabileceğini düşündüğü ifade edildi. Yüzde 24'lük oranın yüzde 16'sının Johnson'a oldukça güvendiği, yüzde 8'inin ise tamamen güvendiği belirtildi.

Ankete katılanların yüzde 17'si Başbakan Johnson'a 'pek güvenmiyorum' cevabını verirken; yüzde 14 ise 'hiç güvenmiyorum' yanıtını verdi. Öte yandan, ankete katılanların yüzde 31'i 'güvensizlik hissettiğini' ifade ederken; yüzde 37'si 'tepkisiz' oldukları, yüzde 8'in ise fikir belirtmediği açıklandı.

NORMALLEŞME KAPIDA

Öte yandan, İngiltere Aşı Bakanı Nadhim Zahawi, koronavirüs yasaklarının gevşetilmesi kapsamında okulların 8 Mart'ta açılacağını, 29 Mart itibarıyla iki aile ya da altı kişilik grupların dışarıda buluşabileceğini söylemişti.

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İngilizlerden ses getiren koronavirüs anketi! Sonuçlar Boris Johnson’ı üzdü
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