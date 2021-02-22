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'da askeri düştü: 6 ölü

’da askeri uçağın düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti. Meksika Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, sabah erken saatlerde hava kuvvetlerine ait Learjet 45 XR tipi askeri uçağın Veracruz eyaletinin başkenti Xalapa’da düştüğü belirtildi.

AA
Giriş Tarihi: 22.2.2021 10:30 Son Güncelleme: 22.2.2021 10:31 ABONE OL
Meksika'da askeri uçak düştü: 6 ölü

Meksika'da askeri uçağın düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti. Meksika Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, sabah erken saatlerde hava kuvvetlerine ait Learjet 45 XR tipi askeri uçağın Veracruz eyaletinin başkenti Xalapa'da düştüğü belirtildi.

İNİŞ SIRASINDA PİSTTEN ÇIKTI

Kazada 6 askerin öldüğü ifade edilen açıklamada, uçağın düşme sebebine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Yerel basında yer alan haberlerde, uçağın havaalanına iniş yaptığı sırada pistten çıktığı ve alev aldığı kaydedildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

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Meksika'da askeri uçak düştü: 6 ölü
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