Rap’çi isyanında beşinci gün

İspanya'da hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle 16 Şubat'ta polis zoruyla tutuklanarak cezaevine konulan rap sanatçısı Pablo Hasel'in, serbest bırakılması talebiyle yapılan gösteriler devam ediyor. Twitter'da ve şarkılarında kullandığı bazı ifadeler sebebiyle terörizmi yüceltmek, Kral'a ve devletin kurumlarına hakaretten 9 ay hapis cezası alan Hasel, tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Hasel, başka bir davada şahidi tehdit ettiği iddiasıyla 2.5 yıl hapis cezası daha almıştı. Hasel'in serbest bırakılması için başlatılan gösterilerin 5'inci gününe polisin aldığı güvenlik önlemleri damga vurdu. Katalonya bölgesinin büyük kentlerinde odaklanan, ayrıca başkent Madrid ile Valladolid, Santander, Valensiya gibi diğer büyük şehirlerde de düzenlenen gösterilerde polis, ilk 4 günde yaşanan vandalizmi önlemek için geniş güvenlik önlemi aldı.Aşırı sol görüşlü gruplara bağlı göstericiler, Barselona'da şiddet yanlısı eylemlerine devam etse de Madrid ve diğer kentlerde protestolar sakin geçti. Madrid'de şehir merkezinde toplanan kalabalığın olduğu meydanın tüm giriş ve çıkışlarını kapatan polis, kimlik kontrolü ve üst aramasıyla girişe izin verdi. Şiddet yanlısı grupların olası eylemlerine karşı bölgeyi güvenlik çemberine alan polis, izinsiz olmasına rağmen göstericilerin toplanmasına ve slogan atmasına müdahale etmedi. Barselona'da ise küçük gruplar, çöp bidonlarını ateşe verip, yollara barikat kurarak ve polise taş atarak saldırdı.