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Son dakika: 'in Türkiye aleyhine yaptığı iddia edilen açıklama yalanlandı

Son dakika haberi... İran Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak, Muhammed 'in "Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki askeri varlığını reddettikleri" yönünde açıklamada bulunduğu iddialarını çok net bir dille yalanladı. Adının açıklanmasını istemeyen kaynak açıklamasında, "Bu sözler temelsizdir ve cevabı hakkedecek ciddiyetten yoksundur." dedi.

AA
Giriş Tarihi: 22.2.2021 20:08 Son Güncelleme: 22.2.2021 20:16 ABONE OL
Son dakika: İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in Türkiye aleyhine yaptığı iddia edilen açıklama yalanlandı

Son dakika haberleri... İran Dışişleri Bakanlığı, Muhammed Cevad Zarif'in "Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki askeri varlığını reddettikleri" yönünde açıklamada bulunduğu iddialarını yalanladı.

"BU SÖZLER TEMELSİZDİR"

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan adının açıklanmasını istemeyen bir kaynak, AA muhabirinin sorusu üzerine Zarif'in Türkiye aleyhine yaptığı iddia edilen ifadelerle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, Zarif'in söylediği iddia edilen sözlerle ilgili, "Bu sözler temelsizdir ve cevabı hakkedecek ciddiyetten yoksundur." ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonunun sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımda Zarif'in, "Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki askeri varlığını reddediyor ve bu yöndeki politikasını yanlış buluyoruz." ifadelerini kullandığı iddia edilmişti.

Bu iddia başka basın organları tarafından da kullanılmış ve sosyal medyada yayılmıştı.

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Son dakika: İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in Türkiye aleyhine yaptığı iddia edilen açıklama yalanlandı
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