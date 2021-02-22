Tek suçları Mescid-i Aksa’ya yakın oturmak

Filistin topraklarındaki işgalini dünyanın gözü önünde sürdüren İsrail, masum Filistinlilerin hayatını kabusa çevirmeye devam ediyor. Muhammed Bashiti ve ailesi de yıllardır İsrail'in tacizlerine maruz kalan Filistinli ailelerden biri. Middle East Eye (MEE) sitesine konuşan Muhammed Bashiti, sadece Mescid-i Aksa'nın yanında yaşadıkları için ağır bir bedel ödediklerini söyledi. El-Aksa Camii'nden bir metre uzakta yaşayan Bashiti ailesi, sürekli gözetim altında. Üç oğlu çeşitli bahanelerle tutuklanan Muhammed ve Binar çifti, kızları Baylasan ile birlikte kısıtlı hareket özgürlüğüne rağmen hayatlarını sürdürüyor.Evlerinin ön cephesi El-Aksa'ya bakan aile, İsrail tarafından sürekli taciz ediliyor. Bashiti ailesi 1980'lerden beri bu manzaraya göz diken İsraillilerden, cazip teklifler alıyor. Ancak, her türlü baskıya rağmen teklifleri geri çeviren aile, evlerini satmıyor. Bu nedenle işgalci güçler Muhammed'ın üzerindeki baskıyı her geçen gün artırarak ailenin evine sık baskın yapıyor. Ailesinin geçimini sağlamak için zor günler geçirdiğini söyleyen Muhammed, tüm bu çilenin nedeninin evinin stratejik konumu ve teklifleri reddetmesi olduğunu dile getirdi.Çocuklarının huzurlu yaşam sürmediğini belirten Muhammed, sürekli baskınlar, tutuklamalar, dayaklar, işkence, ayrılık ve ev hapsi yaşadığını vurguladı. Yıllardır zamanının çoğunu mahkemelerde ve çocuklarının tutuklanma bedellerini ödemek için kredi arayarak geçiren Muhammed, ne olursa olsun dünyanın en kutsal noktalarından birine yakın olan evini terk etmeyeceğini ifade etti. Küçüklüğünden beri ailesine yönelik tacizlere tanık olan 11 yaşındaki Baylasan, sadece ağabeylerini ziyarete giderken yeni kıyafetler giydiğini ve artık hapishanenin gittiği tek yer olduğunu ifade etti.