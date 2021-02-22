Uçaktan kopan parçalar evlerin üzerine düştü

ABD'ninColorado eyaletinde, kalkıştan hemen sonra arızalanan United Havayolları'na ait uçak, havaalanına acil iniş yaptı. 231 yolcu ve 10 mürettebatın bulunduğu uçaktan kopan birçok parçanın havalimanının yaklaşık 50 kilometre yakınında bulunan evlerin bahçesine ve bazı boş alanlara düştüğü bildirildi. Şans eseri bölge sakinlerinden yaralanan kimsenin bulunmadığı kaydedildi. Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamada, sağ motoru arızalanan uçağın havalimanına güvenli bir şekilde geri döndüğü kaydedildi.