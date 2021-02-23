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Alman ordusunda aşırı sağ vakalarında artış

Alman ordusunda geçen yıl bir önceki yıla göre aşırı sağ vakalarının arttığı bildirildi

AA
Giriş Tarihi: 24.2.2021 04:45 Son Güncelleme: 24.2.2021 04:58 ABONE OL
Alman ordusunda aşırı sağ vakalarında artış

Alman Parlamentosunun Federal Ordu Sorumlusu Eva Högl tarafından kamuoyuna açıklanan 2020 yılı değerlendirme raporuna göre, orduda aşırı sağ vakaları geçen yıl, önceki yıla göre 114 artarak 477'ye yükseldi.

Raporda bu tür vakalarla mücadele için Alman Askeri İstihbarat Servisi'ndeki (MAD) personel sayısının artırılması gerektiği ifade edildi.

Alman ordusunda personel yetersizliğinin baş gösterdiği ve askerlerin yaş ortalamasının yükseldiğine de yer verilen raporda, askerliğin zorunlu olmaktan çıkarılmasının ardından 30 olan yaş ortalamasının geçen yıl 33 olarak tespit edildiği kaydedildi.

Orduda yaklaşık 20 bin personel eksiği olduğu belirtilen raporda özellikle hava kuvvetlerinde 220 pilot kadrosundan sadece 106'sının dolu olduğu vurgulandı.

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Alman ordusunda aşırı sağ vakalarında artış
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