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BM konvoyunda büyükelçi öldürüldü

Giriş Tarihi: 23.2.2021 ABONE OL
BM konvoyunda İtalyan büyükelçi öldürüldü
İtalya Dışişleri Bakanlığı, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde BM konvoyuna düzenlenen saldırıda bu ülkedeki Büyükelçi Luca Attanasio ile bir askerin öldüğünü bildirdi. Saldırının, Büyükelçi Attanasio ve İtalyan jandarmasından bir askerin, BM'nin Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde istikrar sağlama misyonu olan MONUSCO konvoyunda bir arabada seyahat ederken yaşandığı belirtildi. İtalyan basınında çıkan haberlerde de BM konvoyuna yönelik saldırıda, konvoydakilerin kaçırılmaya çalışıldığı bilgisi yer aldı.
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BM konvoyunda İtalyan büyükelçi öldürüldü
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