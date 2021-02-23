Cinsiyet açıklama partisi kanlı bitti! Sürpriz için yaptığı cihaz…

Dünyanın birçok yerinde çeşitli şovlarla düzenlenen bebek cinsiyeti açıklama partilerinden biri, bu kez kanlı bitti. Son zamanlarda bu tip partilerde sık sık kaza yaşandığı gündeme gelirken, ABD'de yaşanan bir olay sonucunda baba adayı hayatını kaybetti.

BABA ADAYI HAYATINI KAYBETTİ

Olay, ABD'nin New York eyaletinde meydana geldi. 28 yaşındaki Christopher Pekny, bebeğinin cinsiyetini açıklamak üzere bir alet yapmaya karar verdi. Patlayıcı unsurlar içeren aletin çalışıp çalışmadığını test etmek isteyen Pekny, 27 yaşındaki erkek kardeşi Michael Pekny ile açık bir araziye gitti.