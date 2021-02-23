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kanlı bitti! Sürpriz için yaptığı cihaz…

Son zamanlarda oldukça popüler olan cinsiyet açıklama partileri, oldukça ses getiriyor. Dünyanın çeşitli yerlerinde ilginç şekillerde bebeğin cinsiyetini duyurmak için yapılan parti girişimlerinden biri, bu kez kanlı bitti. ’de yaşayan bir baba adayı, partide kullanmak için yaptığı cihaz patlayınca hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi: 23.2.2021 12:22 Son Güncelleme: 23.2.2021 12:46 ABONE OL
Cinsiyet açıklama partisi kanlı bitti! Sürpriz için yaptığı cihaz…

Dünyanın birçok yerinde çeşitli şovlarla düzenlenen bebek cinsiyeti açıklama partilerinden biri, bu kez kanlı bitti. Son zamanlarda bu tip partilerde sık sık kaza yaşandığı gündeme gelirken, ABD'de yaşanan bir olay sonucunda baba adayı hayatını kaybetti.

BABA ADAYI HAYATINI KAYBETTİ

Olay, ABD'nin New York eyaletinde meydana geldi. 28 yaşındaki Christopher Pekny, bebeğinin cinsiyetini açıklamak üzere bir alet yapmaya karar verdi. Patlayıcı unsurlar içeren aletin çalışıp çalışmadığını test etmek isteyen Pekny, 27 yaşındaki erkek kardeşi Michael Pekny ile açık bir araziye gitti.

Yaptıkları test sırasında şiddetli bir patlamayla karşılana kardeşlerden Christopher Pekny, hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Michael Pekny ise hastaneye kaldırıldı.

Baba adayının hayatını kaybetmesiyle şoke olan aile üyeleri, bu olayla birlikte korkunç bir trajediyle karşılaştı. Yerel basınına demek veren aile üyeleri, Christopher Pekny'nin yapacağı cihazın patlayıcı unsurlar taşıdığını bilmediklerini söyledi.

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Cinsiyet açıklama partisi kanlı bitti! Sürpriz için yaptığı cihaz…
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