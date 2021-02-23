Havada alev almıştı: ABD’de havada dehşet anlarının ses kayıtları yayınlandı

ABD'de 20 Şubat'ta Denver Uluslararası Havalimanı'ndan Honolulu'ya gitmek üzere havalanan United Havayolları'na ait Boeing 777 tipi uçağın motoru, kalkıştan dakikalar sonra arızalanmış, havada alev alan motorun parçaları evlerin bahçelerine düşmüştü. Yaşanan dehşet anlarının görüntülerinin yayınlanmasının ardından bu kez de pilotla kule arasında gerçekleşen diyolog ortaya çıktı.
PİLOTUN KORKUSU KAYIT ALTINDA
Olayın yaşandığı ilk dakikalarda, uçağın pilotu ile ABD'nin New Mexico eyaletindeki Albuquerque Hava Trafik Kontrolü yetkilileri ile yaşanan diyalogda " Burada ne yapacağımız konusunda bir maksadınız var mı? Üzerimizden bir şey geçti. Bunu söylemekten nefret ediyorum ama bu uzun, silindir şeklinde bir nesneye benziyordu. Neredeyse bir seyir füzesini andırıyordu. Gerçekten hızlı hareket ediyordu" ifadelerine yer verildi.
ABD Denver'da arıza yapan Boeing 777 tipi uçağın pilotu ile kule arasındaki diyalog ortaya çıktı | Video
KOPAN PARÇALAR EVLERİN BAHÇELERİNE DÜŞMÜŞTÜ
ABD'de 20 Şubat'ta Denver Uluslararası Havalimanı'ndan Honolulu'ya gitmek üzere havalanan United Havayolları'na ait Boeing 777 tipi uçağın motoru kalkıştan dakikalar sonra arızalanmıştı.
Sağ motoru arızalanan uçak havalimanına güvenli bir şekilde geri dönmüştü. Uçaktan kopan birçok parçanın havalimanının yaklaşık 50 kilometre yakınındaki evlerin bahçesine düşmüştü.
NEDENİ METAL YORGUNLUK
Denver üzerinde uçarken motoru yanan ve yere parçalar saçan United Havayolları'na ait Boeing 777 model uçaktaki arızanın metal yorgunluğundan kaynaklandığı düşünülüyor.
ABD'de yolcu uçağının motoru alev aldı, motorun parçaları evin bahçesine düştü | Video
Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) Başkanı Robert Sumwald, kokpit seslerinin ve uçuş verilerinin kaydedildiği cihazların incelenmesinin ardından yaptığı açıklamada, motordaki pervanede meydana gelen hasarın metal yorgunluğu göstergeleriyle uyumlu olduğunu söyledi.
BOEING UÇAKLARI HİZMETTEN ÇIKARDI
Öte yandan, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ve dünyanın en büyük uçak üreticilerinden Boeing şirketi, Cumartesi günü Denver üzerinde uçarken motoru yanan ve yere parçalar saçan 777 model uçaklarının tümünün uçuştan alınmasını tavsiye etti. İngiltere de incelemeler sonuçlanıncaya kadar Boeing 777 modeli uçakları geçici olarak hava sahalarından yasakladı. Şirket gereken incelemeler tamamlanana dek kullanımdaki 128 uçağın tümünün hizmetten kaldırılmasını istedi. Amerikan hava yolu şirketi United Airlines ve Japonya'nın önde gelen iki havayolu şirketi şu ana kadar aynı motorun kullanıldığı 56 uçağı yere indirilmişti.