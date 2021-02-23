Havada alev almıştı: ABD’de havada dehşet anlarının ses kayıtları yayınlandı

PİLOTUN KORKUSU KAYIT ALTINDA

Olayın yaşandığı ilk dakikalarda, uçağın pilotu ile ABD'nin New Mexico eyaletindeki Albuquerque Hava Trafik Kontrolü yetkilileri ile yaşanan diyalogda " Burada ne yapacağımız konusunda bir maksadınız var mı? Üzerimizden bir şey geçti. Bunu söylemekten nefret ediyorum ama bu uzun, silindir şeklinde bir nesneye benziyordu. Neredeyse bir seyir füzesini andırıyordu. Gerçekten hızlı hareket ediyordu" ifadelerine yer verildi.

ABD Denver'da arıza yapan Boeing 777 tipi uçağın pilotu ile kule arasındaki diyalog ortaya çıktı | Video