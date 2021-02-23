Nostradamus'tan korkutan kehanet! Büyük afetler, depremler...

1504 yılında Fransa'da doğan dünyanın en ünlü kahini Nostradamus, 1566 yılında hayatını kaybetti. Ardındaysa dünyayı yaşadığı 16. yüzyıldan günümüze kadar meşgul eden kehanetler bıraktı. Toplamda tam 942 farklı kehanet! Üstelik bu kehanetlerin bazıları ciddi derecede dehşet verici! Büyük afetler, depremler insanlığı açlığa mahkum edecek savaşlar...
Öte yandan Fransız astrolog Michel de Nostredame'un hayatını konu alan belgesel ses getirdi. Nostradamus olarak bilinen Fransız fizikçi ve astrologun kehanetlerini yeniden gözden geçiren araştırmacılar dünyayı ve insanlığı bekleyen korkunç felaketlerin yaklaştığını öngördü. Üstelik bu sefer 10 Mayıs tarihi işaret edildi.
KORKUNÇ DEPREMLER GÜNLER BOYU SÜRECEK
Geçmişte, 11 Eylül saldırısını, Adolf Hitler'in ortaya çıkışını ve Büyük Londra Yangını ile birlikte birçok gelişmeyi önceden gören Nostradamus'un kehanetleri hakkında yayınlanan, "Nostradamus: End of Days" (Nostradamus: Günlerin Sonu) isimli belgeselde uzmanlar kehanetleri gün yüzüne çıkarttı.
942 farklı kehanette bulunan Nostradamus'un kehanetleri 3793 yılına kadar sürüyor. The Sun sitesine konuşan Bobby Shailer, "İngiltere'yi sular basacak ve büyük bir savaş başlayacak. Hollywood olduğunu düşündüğümüz yerde bir deprem olacak ve sallantılar geceler boyu sürecek" çıkarımını yaptı.
BU TARİHE DİKKAT! 10 MAYIS
Nostradamus'un 10 Mayıs'ta insanlığın sonunun geleceğine dair kehanette bulunduğunu söyleyen diğer Nostradamus uzmanları korkuttu. Yıl konusunda kesin konuşmaktan çekinen araştırmacılar 10 Mayıs tarihine ilişkin uyarılarını yaptı.
Nostradamus kehanetlerine ilişkin araştırmalarını sürdüren Shailer, "Hükümetler hazır olmalı. Sıradaki dünya savaşı önceki iki savaştan çok daha kötü olacak. Bence birkaç yıl içinde üçüncü dünya savaşı başlayacak. Nostradamus, bu savaşın 25-29 yıl sürebileceğini ve sonrasında ufak savaşların yaşanacağını söylüyor" dedi.
Nostradamus'un yanardağların patlayacağını öngördüğünü dile getiren Shailer, özellikle ABD'deki Yellowstone Parkı'nda bu patlamaların gerçekleşeceğine dair bir iddiada bulunduğunu da ifade etti.
Shailer, Nostradamus'un Güneş'te büyük patlamalar yaratacağını da öngördüğünü dile getirirken, "Bu durumlar bütün elektronik sistemlerimizi etkisiz hale getirecek" diye konuştu.
Öte yandan Shailer, Nostradamus'un uzun savaşların ve doğal afetlerin ardından Dünya üzerinde binlerce yıllık barış ve huzurun geleceğini öngördüğünü dile getirdi.
PEKİ YA BABA VANGA? İŞTE 2021 KEHANETLERİ!
Balkanlar'ın Nostradamus'u olarak bilinen, 1996 yılında hayatını kaybeden ve ölmeden önce 11 Eylül 2001 saldırısı ile ilgili çok ilginç tahminler yürütmüş olan Baba Vanga, bu sefer Çin ile ilgili bir kehaneti yüzünden gündem oldu.
Baba Vanga, 2021'de kansere çare bulunacağını, trenlerin uçacağını ve dünyayı "güçlü bir ejderhanın" ele geçireceğini söylemiş. İnsanlar "güçlü ejderhanın" Çin olduğuna inanıyor.
Daha önce birçok "kehaneti" ile dikkat çeken Baba Vanga gündeme bomba gibi düşen bir iddiayla yine gündemde. Baba Vanga daha önce Donald Trump, Vladimir Putin, Avrupa'da salgın ve Rus nükleer denizaltısı ile ilgili yaptığı "kehanetler" ile gündeme gelmişti. Baba Vanga bu sefer bir "ejderha kehaneti" ile dikkatleri çekti.
"21. YÜZYILIN BAŞINDA İNSANLIK KANSERDEN KURTULACAK
İddialara göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gelecek yıl bir suikast girişiminin kurbanı olacak ve Avrupa'da birçok terör saldırısı düzenlenecek.
Baba Vanga'nın, "Aşırı dinciler ve aşırı milliyetçiler Avrupalı demokrasilere karşı kimyasal silahlar kullanacak." kehanetinde bulunduğu da iddia ediliyor.
Tüm bu tahminlerin yanı sıra Baba Vanga'nın, petrol üretiminde yaşanacak sıkıntılar nedeniyle "trenlerin güneş ışığını kullanarak uçacağı" kehanetinde bulunduğu iddia edildi.
Ayrıca 23.yüzyıla kadar insanlığın dünya dışı varlıklarla temasa geçeceğini, bu temasın bütün insanlığı derinden etkileyeceğini söylediği iddia edildi.
Doğum ismi Vangelia Pandeva Dimitrova olan Baba Vanga, 31 Ocak 1911 tarihinde Makedonya'da dünyaya geldi. Dünyada milyonlarca insan, Baba Vanga'nın paranormal yeteneklerine sahip olduğuna ikna oldu.
Toz fırtınasında sırasında gözlerini kaybeden Baba Vanga'nın, yaşadığı bu olayın ardından "ikinci görüşe" sahip olduğu, kehanetleri bu "özelliğiyle" yaptığına inanılıyor.