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’da aşırı hız yapan alkollü sürücü dehşet saçtı: 2 ölü

'nın Ulaan Üde kentinde, şehir içi yolda hız yapan alkollü sürücü karşıdan karşıya geçen 16 yaşındaki iki gence şarptı. Kazada iki genç yaşamını yitirirken, sürücü gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 23.2.2021 22:22 Son Güncelleme: 23.2.2021 22:26 ABONE OL
Rusya’da aşırı hız yapan alkollü sürücü dehşet saçtı: 2 ölü

Rusya'da alkollü bir sürücü, şehir içi yolda hız yapınca 16 yaşında iki gence çarptı. Kaza sonucu iki genç de yaşamını yitirdi. Sürücü ise gözaltına alındı.

AŞIRI HIZ YAPINCA DEHŞET SAÇTI

Kaza, Rusya'nın Ulaan Üde kentinde meydana geldi. Şehir içi yolda hız yapan alkollü sürücü, karşıdan karşıya geçen 16 yaşındaki iki gence çarptı. Rus medyası, kaza sonucu iki gencin de yaşamını yitirdiğini duyurdu.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kaza yerinden kaçan sürücü, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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Rusya’da aşırı hız yapan alkollü sürücü dehşet saçtı: 2 ölü
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