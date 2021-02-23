Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Yunanistan’da olaylı protesto! Rektörlük binasını işgal ettiler

’da olaylı protesto! Rektörlük binasını işgal ettiler

’ın kentinde üniversitelerin güvenliği için çıkartılan yeni yasa tasarısını protesto eden öğrenciler, polisle çatıştı. ’nde çıkan çatışmalar devam ederken rektörlük binasını basan çok sayıda öğrenci gözaltına alındı.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 23.2.2021 13:22 ABONE OL
Yunanistan’da olaylı protesto! Rektörlük binasını işgal ettiler

Yunanistan'da üniversitelere dair yayınlanan yeni güvenlik yasası, protestoları da beraberinde getirdi. Ülkenin ikinci büyük kenti Selanik'te yaşanan protesto gösterilerinde öğrenciler, polisle çatıştı.

EN AZ 30 GÖZALTI

Dün yaşanan şiddet olaylarında Selanik Üniversitesi'ni işgal eden çok sayıda öğrenci, polis kuvvetlerinin kampüs içine girmesine izin veren yeni yasayı protesto etti.

Polis kuvvetlerinin müdahalesinin ardından başlayan çatışmalarda birçok öğrenci, polise taş ve boyalarla saldırdı.

Çıkan çatışmalar şiddetini artırırken, Yunan yetkililerden yapılan açıklamaya göre en az 30 öğrenci gözaltına alındı.

NELER OLMUŞTU?

Başbakan Kiryakos Mitsotakis hükümetinin üniversite kampüslerinde polis kuvvetlerini görevlendirme planı, haftalar boyunca yoğun protestolara neden olmuş, yasa tasarısı ise bu ayın başında Yunan meclisinde kabul edilmişti.

Bu yasaya göre polis kuvvetleri, kampüslerde asayişi sağlamak üzere bulunacak, ancak ateşli silah taşımak yerine cop ve biber gazı kullanabilecekti.

Yunan polisi öğrencilere hiç acımadı

ARKADAŞINA GÖNDER
Yunanistan’da olaylı protesto! Rektörlük binasını işgal ettiler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA