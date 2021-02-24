Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi, küresel ekonomiyi etkilemeye devam ediyor. Bir yıldır süren ölümcül salgında, 2009 küresel krizine göre dört kat daha fazla istihdam kaybı yaşanırken, ekonomistlerin yaptıkları açıklamalara göre istihdam piyasasında yaşanan derin kriz de etkilerini hissettiriyor.

Dünya genelinde birçok ekonomi devi, salgın sürecinde iflas bayrağını çekerken, Türkiye'nin izlediği ekonomik başarı grafiği, yabancı çevrelerde ses getirmeye devam ediyor.

"TÜRKİYE OLAĞANÜSTÜ BİR BAŞARI KAYDETTİ"

Geçen yılın 3'üncü çeyreğindeki güçlü toparlanmanın ardından pozitif büyüme kaydeden Türkiye ekonomisinin başarısını kaleme alan yeni bir övgü yazısı, Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'tan geldi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından art arda Türkiye ekonomisine ilişkin güven verici açıklamalar gelmeye devam ederken, "Türk Ekonomi Mucizesinin Nedenleri" başlıklı bir analizi manşetinde taşıyan Alman ekonomi gazetesi, Türk ekonomisinin pandemi sürecinde gösterdiği başarıdan övgüyle söz etti.

Alman basınında Türkiye övgüsü! Türkiye'nin küresel çaptaki ekonomik başarısı ses getirdi | Video

"TÜRKİYE'NİN BÜYÜK BİR POTANSİYELİ VAR"

Türkiye ekonomisinin, 2020'de büyüyen dünyada üzerindeki birkaç ekonomiden biri olduğunun ifade edildiği analizde, Dünya Bankası ve IMF'nin Türkiye'nin büyüme beklentilerini yükselttiği bilgisine de yer verildi. Küresel ekonomide kaydedilen yüzde 4,3'lük düşüşün göz önüne alındığında, IMF'nin Türkiye için kaydettiği yüzde 1,2'lik büyümenin küresel ekonomi için olağanüstü bir gelişme olduğunu söyleyen Handelsblatt, kaydedilen pozitif adımların ardındaki nedenleri de kaleme aldı.