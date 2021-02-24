Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan annenin feryadı: Yetkililer görmezden geliyor

"İNSAN CANI BU KADAR MI KIYMETSİZ?"

Maide T, Alman yetkililerin eylemine sessiz kalmalarına anlam veremediğini belirterek, "Neredeyse bir buçuk yıldır eylem yapıyorum. Bu kadar da kayıtsız kalınmaz. Burada kedi köpek için eylem yapmış olsaydım çoktan ne oluyor diye sormuşlardı. İnsan canı bu kadar mı kıymetsiz? Yoksa biz yabancıyız diye mi böyle oluyor? Alman olsaydık farklı mı olurdu? Aklımda bir sürü sorular var ama bu sorulara cevap alamamak beni çok üzüyor." dedi.