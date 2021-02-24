Amerikan yerlilerinin Cherokee isyanı

Amerikan yerlilerinden Oklahoma eyaleti merkezli Cherokee halkının şefi Chuck Hoskin Jr., araçlarında Cherokee ismini kullanan otomotiv devi Jeep'e isim değişikliği çağrısında bulundu.Jeep'in Cherokee ve Grand Cherokee araçlarında kabilenin ismi kullanılıyor. Şirketin hem Amerikan yerli kabilesinin hem de Güney Amerika'daki bir çölün adı olan Mojave isimli bir aracı daha bulunuyor. Jeep'in ana şirketi Stellantis'in sözcüsü Kristin Starnes, Cherokee isminin özenle seçildiğini söyledi. Bunun soylu, cesur ve onurlu Amerikan yerlilerini şereflendirdiğini belirtti.Guardian'ın aktardığına göre, kabilenin şefi Hoskin Jr., şirketlerin ve spor kulüplerinin Amerikan yerlilerinin isimlerini, görüntülerini ve sembollerini takma ad olarak ya da ürünlerinin üzerinde kullanmaması gerektiğini söyleyerek "Bunun iyi niyetli olduğuna eminim. Fakat bir arabanın yanına ismimizin yapıştırılması bizi şereflendirmiyor. Bizi şereflendirmenin en iyi yolu ülkedeki rolümüz, tarihimiz, kültürümüz ve dilimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek" dedi.Amerikan yerlilerine ait isimlerin ve sembollerin kullanımı konusunda tartışmalar bir süredir devam ediyor. 2020'de Amerikan Ulusal Futbol Ligi takımlarından Washington Football Team, "Redskins" (Kızılderililer) ismini ve logosunu artık kullanmayacağını duyurmuştu. Ulusal Beyzbol Ligi takımlarından Cleveland Indians (Cleveland Yerliler) da aynı yıl ismini değiştireceğini açıklamıştı.