İngiliz mahkemesinden Müslüman kadına yönelik şoke eden karar! Ölüm fermanı imzalandı

İngiltere'de olay yaratan bir yargı skandalı yaşandı. Koronavirüs salgınının en sert vurduğu ülkelerden biri olan İngiltere'de geçtiğimiz aylarda 30'lu yaşlarındaki evli ve çocuklu hamile bir Müslüman kadın, koronavirüse yakalandığı için hastaneye başvurdu.

Ağır bir halde olan 32 haftalık hamile kadın, hastaneye gitmesinden kısa bir süre sonra fenalaştı. Acilen ameliyata alınan kadın, sezaryenle bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Doğumun ardından bilincini yitiren kadın, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

HASTANEDEN AİLEYE ACIMASIZ BASKI

Hastanedeki doktorlar, kronik böbrek üstü bezi hastası olan kadının, bir ciğerinin de işlevini yitirdiğini aileye bildirdi. Leicester Üniversitesi Hastanesi'nde yatan genç kadın, yaşanan organ yetmezliğini ardından yaşam destek ünitesine bağlandı. Kadının hiçbir iyileşme belirtisi göstermemesinin ardından hastane yönetimi, kadının ailesine yaşam desteğini sonlandırmaları için baskıda bulunmaya başladı.