İtalya’da şoke eden olay! Yüzlerce mezar…

Engebeli coğrafyası ve sahil şeridi boyunca dik yamaçlarla dolu İtalya'da sıra dışı bir olay gerçekleşti. Ülkenin kuzeyinde bulunan Cenova kentinde yaşanan bir toprak kayması, şoke eden manzaralara sahne oldu.
YÜZLERCE MEZAR DENİZE SAÇILDI
Cenova kentinde bulunan 100 yıllık Camogli mezarlığı, gerçekleşen ani bir toprak kayması sonucu deniz sularına gömüldü.
Yamaç kıyısında bulunan Camogli mezarlığının aniden sulara gömülmesinin sonucunda en az 200 mezarın harap olduğu bildirildi. Mezar taşlarının sulara gömüldüğü olayla mezarlarda bulunan kalıntılar da etrafa saçıldı.
İtalya'da uçurumun üzerindeki mezarlık çöktü. Yüzlerce tabut denize döküldü | Video
TABUTLAR DENİZDE YÜZÜYOR
Olay sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Camogli Belediye Başkanı, sadece 10 kadar mezarın kurtarılabildiğini aktardı. Mezarlıkta yakınları bulunan insanların büyük üzüntü yaşadığı belirtilirken, denizden kalıntıların toplanma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Yapılan resmi açıklamaya göre Cenova sahil güvenlik ekiplerinin, olay yerinde denizde yüzen tabutlar nedeniyle sahil şeridini ulaşıma kapattığı bildirildi.