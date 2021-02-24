İtalya’da şoke eden olay! Yüzlerce mezar…

Yamaç kıyısında bulunan Camogli mezarlığının aniden sulara gömülmesinin sonucunda en az 200 mezarın harap olduğu bildirildi. Mezar taşlarının sulara gömüldüğü olayla mezarlarda bulunan kalıntılar da etrafa saçıldı.

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Olay sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Camogli Belediye Başkanı, sadece 10 kadar mezarın kurtarılabildiğini aktardı. Mezarlıkta yakınları bulunan insanların büyük üzüntü yaşadığı belirtilirken, denizden kalıntıların toplanma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.