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’da şoke eden olay! Yüzlerce

’nın kentinde gerçekleşen bir olay, korkunç görüntülere sahne oldu. Sahip olduğu dik yamaçlarla bilinene İtalya’nın kıyı şeridinde meydana gelen ani toprak kayması sonucu 100 yıllık mezarlık sulara gömüldü. Yüzlerce taşının denize döküldüğü olay sonrası mezarlıkta yakınları bulunanlar büyük üzüntü yaşadı.

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Giriş Tarihi: 24.2.2021 09:14 Son Güncelleme: 24.2.2021 09:35 ABONE OL
İtalya’da şoke eden olay! Yüzlerce mezar…

Engebeli coğrafyası ve sahil şeridi boyunca dik yamaçlarla dolu İtalya'da sıra dışı bir olay gerçekleşti. Ülkenin kuzeyinde bulunan Cenova kentinde yaşanan bir toprak kayması, şoke eden manzaralara sahne oldu.

YÜZLERCE MEZAR DENİZE SAÇILDI

Cenova kentinde bulunan 100 yıllık Camogli mezarlığı, gerçekleşen ani bir toprak kayması sonucu deniz sularına gömüldü.

Yamaç kıyısında bulunan Camogli mezarlığının aniden sulara gömülmesinin sonucunda en az 200 mezarın harap olduğu bildirildi. Mezar taşlarının sulara gömüldüğü olayla mezarlarda bulunan kalıntılar da etrafa saçıldı.

İtalya'da uçurumun üzerindeki mezarlık çöktü. Yüzlerce tabut denize döküldü | Video

TABUTLAR DENİZDE YÜZÜYOR

Olay sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Camogli Belediye Başkanı, sadece 10 kadar mezarın kurtarılabildiğini aktardı. Mezarlıkta yakınları bulunan insanların büyük üzüntü yaşadığı belirtilirken, denizden kalıntıların toplanma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Yapılan resmi açıklamaya göre Cenova sahil güvenlik ekiplerinin, olay yerinde denizde yüzen tabutlar nedeniyle sahil şeridini ulaşıma kapattığı bildirildi.

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İtalya’da şoke eden olay! Yüzlerce mezar…
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