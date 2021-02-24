İtalya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 318 kişi hayatını kaybetti

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kovid-19'un yaygın olarak görüldüğü ülkeler arasında yer alan İtalya'da, son 24 saatte 16 bin 424 yeni vaka tespit edildi ve 318 kişi yaşamını yitirdi.

TOPLAM CAN KAYBI 97 BİNE YAKLAŞTI

İtalya'da son 24 saatte 16 bin 424 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 318 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 848 bin 564'e, toplam can kaybı ise 96 bin 666'ya ulaştı. Ülkede toplamda 2 milyon 362 bin 465 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 389 bin 433 de aktif vaka olduğu bildirildi.