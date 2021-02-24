Mehmetçik mazlumun yanında

SABAHMehmetçiğin Suriye'de terörden temizlediği Resulayn'a girerek bölgedeki yardım faaliyetlerini görüntüledi. Mehmetçiğin güvenliğini sağladığı Resulayn'da Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) bünyesinde daha önce tespit edilen 280 aileye yönelik, Şanlıurfa Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde gerçekleştirilen yardıma başta Mehmetçik olmak üzere AFAD personeli ve dernek gönüllüleri destek verdi. Toplanan yardımlar Mehmetçik öncülüğünde Resulayn'a bağlı Alluk Şarki köyüne ulaştırılarak köyde yaşayan 280 aileye dağıtıldı. Mehmetçikler köyde bulunan Alluk Şarki okulunda eğitim gören öğrencilere kışlık giyim malzemelerini dağıttı.Yaşanan iç savaşın ardından Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile hayırseverlerin bağışlarıyla temin edilen gıda kolisi, battaniye, soba ve çeşitli insani yardım malzemeleri, Şanlıurfa AFAD koordinasyonunda Resulayn'daki ihtiyaç sahibi ailelere düzenli olarak dağıtılıyor. Yardımların evlerine kadar ulaşmasından duydukları mutluluğu dile getiren Resulayn halkı, Türkiye'den kendilerine destek olan hayır sahipleri başta olmak üzere yardımların bizzat ulaştırılmasına öncülük eden Mehmetçiklere ve çalışanlara teşekkür ettiler. Çocuklar yardımları ulaştıran Türk askerlerine ilgi gösterirken malzemeleri gönderen Türkiye'ye teşekkür ettiler.