Bill Gates'ten çok çarpıcı açıklama: 2030'a kadar ulaşmak tamamen gerçek dışı...

Son dakika haberi: Microsoft'un kurucusu Bill Gates, koronavirüsve iklim krizi ile ilgili yaptığı açıklamaları ile dikkatleri üzerine çekmişti. Bill Gates, yaptığı son açıklamasında, 2030 yılında "net sıfır karbondioksit emisyonu" düzeyine erişmenin "tamamen gerçek dışı" olduğunu vurguladı.İşte son dakika haberinin detayları...
TAMAMEN GERÇEK DIŞI
Fox News kanalının sorularını yanıtlayan Gates, "2030 yılına kadar karbon emisyonlarından arınacağımızı düşünmek tamamen gerçek dışıdır" dedi ve söz konusu hedefin zor olduğunu görmemenin de, karbon emisyonlarıyla mücadele etmekte yaşanacak zorlukların bir parçası olacağı uyarısı yaptı.
2030 YILINDA KARBON AYAK İZİNİ TAMAMEN ORTADAN KALDIRMAYI HEDEFLEMİŞLERDİ
Mİcrosoft'tan 2020 yılında yapılan bir açıklamada, şirketin 2030 yılına kadar karbon ayak izini tamamen ortadan kaldırmayı ve karbon negatif olmayı hedeflediği vurgulanmıştı.