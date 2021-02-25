Almanya’dan Beşar Esad’ın ajanına 4.5 yıl hapis kararı

Almanya'da Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesi, Suriye istihbaratı için çalışan Eyad el Garib'e, insanlığa karşı suç işlenmesine yardımcı olmaktan 4,5 yıl hapis cezası verdi. Kararda, Esad rejiminin eski istihbaratçısı Garib'in en az 30 eylemciyi işkence yapılan hapishaneye götürdüğünün kanıtlandığı belirtildi. Dava, dünyada ilk kez Suriye rejiminin insanlığa karşı işlediği suçların uluslararası olarak tanınması bakımından büyük bir önem taşıyor. "Suriye İç Savaşı"nın 10. yıldönümünden birkaç hafta önce gelen karar, rejimin devlet düzeyindeki işkence sistemi nedeniyle ortadan kaybolan yüz binlerce insanın aileleri için adalet arama imkânı sağlayabilecek