SON DAKİKA: Google ve Facebook haberler için para ödeyecek! Yasa geçti...

Son dakika haberleri… Haftalardır devam eden Facebook-Avustralya krizinde yaşanan yeni bir gelişme, dünyanın dikkati bir kez daha kendine çekti. Avustralya'nın, Nisan 2020'de, teknoloji şirketlerinin kullandığı içerikler için haber kaynaklarına ödeme yapması amacıyla düzenlemeye gidileceğini duyurmasının ardından Facebook ve Google ile yaşamaya başladığı krizde, son nokta kondu.

Avustralya, Facebook'u haber içeriği için yayıncılara ödeme yapmaya zorlayacak ve diğer ülkelerde de benzer eylemler için zemin hazırlayacak yeni yasayı meclisten geçirdi. Avustralya Parlamentosu'nun Perşembe günü onayladığı yeni yasada, "haber medyası işletmelerinin ürettikleri içerik için adil bir şekilde ücretlendirilmesi sağlanacak" maddesi yer aldı.