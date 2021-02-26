Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri ABD'den sonra bu kez'de Rusya'da Boeing 777 dehşeti: Motordan alevler çıktı

ABD'den sonra bu kez'de Rusya'da dehşeti: Motordan alevler çıktı

Geçtiğimiz hafta ABD’de ’a ait bir yolcu uçağının sağ motoru uçuş sırasında alev aldı. Motorun parçaları bölgedeki bir evin bahçesine düştü.Yaşanan talihsiz olaydan kısa süre sonra benzer bir olay bu kez de Rusya'da yaşandı. tipi 'e ait uçağın sol kanat motor kısmında arıza meydana geldiği ifade edildi. Rus medyası, motordan çıkan alevlerin üzerine pilotların başkent Moskova'daki Hava Trafik Kontrol kulesi ile iletşime geçerek iniş izni istediğini  aktardı.

DHA
Giriş Tarihi: 26.2.2021 12:38 ABONE OL
ABD'den sonra bu kez'de Rusya'da Boeing 777 dehşeti: Motordan alevler çıktı

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) geçen hafta United Airlines'a ait Boeing 777-200 tipi yolcu uçağının motorundaki arıza sonrası bu kez de Rossia Airlines'e ait Boeing 777 tipi uçakta arıza meydana geldi. Rusya menşeli Rossiya Havayolları tarafından işletilen bir Boeing 777 uçağı, motor arızası nedeniyle yerel saatle 04.44'te Moskova'ya acil iniş yaptı.

MOTORDAN ALEV ÇIKTI

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) geçen hafta United Airlines'a ait Boeing 777-200 tipi yolcu uçağı, Honolulu'ya gitmek üzere havalandıktan sonra arızalandı. Uçağın motorunun patlaması üzerine uçaktan fırlayan motor parçaları Colorado Broomfield'daki bir evin üzerine düştü. Yaşanan talihsiz olayın ardından kısa bir süre sonra kaynağa göre, Hong Kong'dan kalkış yapan ve İspanya'nın başkenti Madrid'e kargo taşıyan Boeing 777 tipi Rossia Airlines'e ait uçağın sol kanat motor kısmında arıza meydana geldiği ifade edildi. Rus medyası, motordan çıkan alevlerin üzerine pilotların başkent Moskova'daki Hava Trafik Kontrol kulesi ile iletşime geçerek iniş izni istediğini aktardı. Moskova'daki Şeremetyovo Uluslararası Havaalanı'nda güvenlik önlemleri alındıktan sonra uçağa iniş izni verildi. Uçağın acil iniş gerçekleştirdiği ifade edildi.

ABD’de yolcu uçağının motoru alev aldı, motorun parçaları evin bahçesine düştü | Video

ARKADAŞINA GÖNDER
ABD'den sonra bu kez'de Rusya'da Boeing 777 dehşeti: Motordan alevler çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA