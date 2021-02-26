Aliyev: Bu trajedinin sorumlusu liderler

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'daki darbe girişimi ile ilgili yaptığı açıklamada "Ermenistan hiçbir zaman bu kadar acınası durumda olmamıştı. Onları bu duruma sokan liderleridir, hem ülkeyi 20 yıl yöneten Koçaryan-Sarkisyan rejimi hem de onlardan sonra gelen yönetim" ifadesini kullandı.KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ermenistan arasında üst düzey temasların gerçekleştirilmediğini belirterek, "Ermenistan'daki gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz ancak yaşananlar Ermenistan'ın iç işleridir. Tüm tarafları itidale çağırıyoruz. Durumun, anayasal çerçevede kalacağına inanıyoruz" açıklamasında bulundu.