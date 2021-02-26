BioNTech kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci’den sevindiren haber! Başarıları olay yarattı

Açıklamada, Türeci ve Şahin'in koronavirüs salgının önüne geçmesine katkı sağladıklarına işaret edilerek, "Onların m-RNA teknolojileri alanında dünya çapında kabul edilen yetkinlikleri ve dur durak bilmez çabaları sayesinde çok kısa sürede koronavirüse karşı bir aşı geliştirmeyi ve onaylanmasını başardılar." ifadeleri kullanıldı.