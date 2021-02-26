Hindistan’da sosyal medya sansürü! Yeni yasa yolda

"ELEŞTİRİYİ MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

"Zararlı içeriklerin" kapsamında devlet güvenliği, kamu düzeni, taciz ve zararlı cinsel içerik gibi konuların yer alacağını belirten Prasad, "Hükümet eleştiriyi ve muhalefet hakkını memnuniyetle karşılıyor, ancak sosyal medya kullanıcılarının, sosyal medyanın kötüye kullanımına karşı şikayetlerini dile getireceği bir yapıya sahip olmaları çok önemli." dedi.