Pentagon olay yaratan ordu içi taciz raporunu yayınladı! 'Pandemi engel oldu'

Ordu içinde kurulan Cinsel Saldırı ve Önleme Müdahale Ofisi tarafından yapılan anketler sonucunda ortaya çıkan rapordaki kısmi düşüşse, eleştirileri beraberinde getirdi. İki yıl içinde yaşanan 20 vakalık düşüşün tacizle mücadeledeki başarıdan değil, koronavirüs nedeniyle akademilerin kapalı olması ve askeri okul öğrencilerinin okula gidememesi olduğu anlaşılırken, kurumun tacizle mücadeledeki başarısızlığı dikkat çekti.

Pentagon, 2004'ten bu yana cinsel taciz vakalarını azaltmak ve cinsel tacize maruz kalan personelin ihbarda bulunmasını teşvik etmek için bir dizi program ve düzenleme oluşturdu ancak buna rağmen cinsel taciz olaylarının artması dikkati çekti.