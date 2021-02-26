Pentagon olay yaratan ordu içi taciz raporunu yayınladı! 'Pandemi engel oldu'

ABD ordusunda artan cinsel vakalara ilişkin, Pentagon'dan yeni bir açıklama geldi. Perşembe günü resmi kaynaklara tarafından yayınlanan bir raporda, ordu içindeki cinsel taciz gerçeği gözler önüne serildi.
YÜZ YÜZE EĞİTİM OLMAMASI TACİZLERİ DÜŞÜRDÜ
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, 2019-2020 eğitim döneminde ABD Deniz ve Hava Akademilerinde bildirilen cinsel istismar vakası sayılarının son iki yılda 20 vaka azalarak, 129'a düştüğünü açıkladı.
Pentagon'dan yapılan açıklamada, düşüş nedeninin koronavirüs pandemisi nedeniyle yüz yüze eğitimin askıya alınmasından kaynaklandığı ifade edildi.
Rapor, geçtiğimiz gün basın mensuplarına konuşan Savunma Bakanı Lloyd Austin'in ordu içindeki cinsel taciz vakalarını azaltmak için yoğun çaba sarfettiği açıklamalarından geldi.
Ordu içinde kurulan Cinsel Saldırı ve Önleme Müdahale Ofisi tarafından yapılan anketler sonucunda ortaya çıkan rapordaki kısmi düşüşse, eleştirileri beraberinde getirdi. İki yıl içinde yaşanan 20 vakalık düşüşün tacizle mücadeledeki başarıdan değil, koronavirüs nedeniyle akademilerin kapalı olması ve askeri okul öğrencilerinin okula gidememesi olduğu anlaşılırken, kurumun tacizle mücadeledeki başarısızlığı dikkat çekti.
Pentagon, 2004'ten bu yana cinsel taciz vakalarını azaltmak ve cinsel tacize maruz kalan personelin ihbarda bulunmasını teşvik etmek için bir dizi program ve düzenleme oluşturdu ancak buna rağmen cinsel taciz olaylarının artması dikkati çekti.