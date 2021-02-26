Rus diplomatlar Kuzey Kore’yi böyle terk etti! O anlar olay oldu

ULAŞIM SIKINTISI YÜK ARACINA İTTİ

Uluslararası seyahatlerin neredeyse tamamının yasaklandığı Kuzey Kore'den ayrılmak zorunda kalan Rus diplomat grubu, başkent Pyongyang'dan yaptıkları 32 saatlik bir tren ve iki saatlik otobüs yolculuğunun ardından sınıra ulaştı.

Buradan ülkeleri Rusya'ya geçmek isteyen diplomatlar, burada "drezinin" adı verilen, elle itilerek çalıştırılan bir tür raylı yük taşıma aracına bindi.

Rus diplomatların Kuzey Kore'den dönüş anları gündem oldu | Video

Yaklaşık bir kilometrelik demir yolu boyunca drezinini iterek Rusya'ya ulaşan diplomatların bu sıra dışı yolculuğu, oldukça ses getirdi.

O ilginç anlara ait görüntüleri Facebook sayfasında paylaşan Rusya Dışişleri Bakanlığı, yaptığı paylaşımda, "Sınırlar bir yıldan uzun süredir kapalı olduğu ve seyahat de yasaklandığı için eve dönüş için uzun ve zorlu bir yolculuk gerekti" yorumunda bulundu.