Yunan donanmasında büyük panik: Gemi karantinaya alındı

KARANTİNAYA ALINDI

Bunun yanı sıra donanmada birçok görevi yerine getiren bir başka gemi olan Nikiforos Fokas fırkateyni de salgın nedeniyle sıkıntılı bir dönem yaşıyor. 45 personelinde koronavirüs tespit edilen geminin karantiya alındığı öğrenildi.