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Yunan donanmasında büyük panik: Gemi karantinaya alındı

Yunan donanmasının önemli unsurlarından Psara fırkateyninin 18 personelinde, Nikiforos Fokas fırkateyninin ise 45 personelinde koronavirüs tespit edildi. Son dönemde artan vakalar nedeniyle Yunan donanmasının büyük sıkıntı yaşadığı ifade ediliyor.

AA
Giriş Tarihi: 26.2.2021 11:03 ABONE OL
Yunan donanmasında büyük panik: Gemi karantinaya alındı

Yunanistan Deniz Kuvvetlerinin koronavirüs salgını nedeniyle sıkıntılı günler yaşadığı belirtiliyor.

Yunan donanmasının önemli unsurlarından Psara fırkateyni personelinden 6'sının 21 Şubat'ta, 12'sinin ise 23 Şubat'ta koronavirüs testi pozitif çıktı.

KARANTİNAYA ALINDI

Bunun yanı sıra donanmada birçok görevi yerine getiren bir başka gemi olan Nikiforos Fokas fırkateyni de salgın nedeniyle sıkıntılı bir dönem yaşıyor. 45 personelinde koronavirüs tespit edilen geminin karantiya alındığı öğrenildi.

BÜYÜK SIKINTI!

Son dönemde artan vakalar nedeniyle Yunan donanmasının büyük sıkıntı yaşadığı ifade ediliyor.

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Yunan donanmasında büyük panik: Gemi karantinaya alındı
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