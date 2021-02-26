Yunan donanmasında büyük panik: Gemi karantinaya alındı

Yunanistan Deniz Kuvvetlerinin koronavirüs salgını nedeniyle sıkıntılı günler yaşadığı belirtiliyor.
Yunan donanmasının önemli unsurlarından Psara fırkateyni personelinden 6'sının 21 Şubat'ta, 12'sinin ise 23 Şubat'ta koronavirüs testi pozitif çıktı.
KARANTİNAYA ALINDI
Bunun yanı sıra donanmada birçok görevi yerine getiren bir başka gemi olan Nikiforos Fokas fırkateyni de salgın nedeniyle sıkıntılı bir dönem yaşıyor. 45 personelinde koronavirüs tespit edilen geminin karantiya alındığı öğrenildi.
BÜYÜK SIKINTI!
Son dönemde artan vakalar nedeniyle Yunan donanmasının büyük sıkıntı yaşadığı ifade ediliyor.Batı Trakya'da ABD çıkarması hareketliliği! Tatbikatta dikkat çeken Yunanistan detayı SON DAKİKA | Yunanistan savaş mı çıkarmak istiyor? Ege'deki provokasyonun perde arkası...